كيف بُنيت قصور الطين في نجران بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكل القرى الطينية في منطقة نجران السعودية ميزة بارزة تجذب السياح والمصورين والفنانين. إذ تنتشر على ضفتي وادي نجران العريق حوالي 33 قرية طينية. وتتميز بيوت وقصور الطين فيها بطراز معماري فريد.