كيف بُنيت قصور الطين في نجران بالسعودية؟

كيف بُنيت قصور الطين في نجران بالسعودية؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 17 يناير/كانون الثاني 2018; 04:02 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةعمارةتصاميممن قلب الشرق الأوسط
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قرى نجران الطينية.. عمرها مئات السنين ورممها أهاليها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكل القرى الطينية في منطقة نجران السعودية ميزة بارزة تجذب السياح والمصورين والفنانين. إذ تنتشر على ضفتي وادي نجران العريق حوالي 33 قرية طينية. وتتميز بيوت وقصور الطين فيها بطراز معماري فريد.

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