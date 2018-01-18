شاهد.. هكذا يبدو مقر شركة "أبل" العملاق من السماء!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمساحة تفوق الـ 700 ألف متر مربّع، وتكلفة بناء تتخطى 5 مليارات دولار، يعتبر مقر شركة "آبل" الجديد في مدينة كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أحد أهم صروح العمارة في القرن الحادي والعشرين.

وبقطر يفوق طوله ارتفاع ناطحة سحاب "إمباير ستيت" في مدينة نيويورك الأمريكية، يعتبر مبنى “Apple Park” من المعالم التي يمكن رؤيتها من الفضاء.

وتعود فكرة تصميم المبنى الشبيه بالمركبة الفضائية إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة “آبل” ستيف جوبز، والذي اقترح قبل عدة أشهر من وفاته في عام 2011 بناء مقر للشركة يشبه المركبة الفضائية. ورغب جوبز أن يصبح هذا المقر الجديد مركزاً “للإبداع للأجيال المقبلة،” بحسب ما ذكره موقع الشركة الرسمي على لسان الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، تيم كوك.