ما قصة صندوق البريد الأعمق في العالم؟

ما قصة صندوق البريد الأعمق في العالم؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و4 دقائق.
اليابانغرائب
2:44

صندوق بريد أسفل البحر! ما فائدته؟

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(CNN) -- في أحد أيام عام 1999، خطرت فكرة للسيد ماتسوموتو. هذه الفكرة وضعت بلدته اليابانية الصغيرة، سوسامي، على الخريطة.

اليابانغرائب