ما قصة صندوق البريد الأعمق في العالم؟ ما قصة صندوق البريد الأعمق في العالم؟ سياحة وسفر آخر تحديث منذ ساعة و4 دقائق. اليابانغرائب شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 2:44 صندوق بريد أسفل البحر! ما فائدته؟ شاهد الفيديو الأصلي (CNN) -- في أحد أيام عام 1999، خطرت فكرة للسيد ماتسوموتو. هذه الفكرة وضعت بلدته اليابانية الصغيرة، سوسامي، على الخريطة. اليابانغرائب شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"jaafar","branding_ad":"travel","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"tr-210117-japan-underwater-mailbox","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/01/21","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["travel","travel:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.