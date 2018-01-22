ما هي الإجراءات التي تتخذها الطائرات قبل الإقلاع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الجلوس في مبنى محطة المطار في انتظار رحلة الطيران، هو نشاط منتظم بالنسبة لغالبيتنا، ولكن ما الذي يحصل حقاً على المنحدر، خلال فترة انتظار الركاب؟

تحط الطائرة التي ستحملك إلى وجهتك على أرض المطار، وتغيّر من حالتها أي من طائرة وصول إلى طائرة مغادرة.

وفيما يلي، 8 خطوات للاجراءات المتخذة بين هبوط الطائرة على أرض المطار واقلاعها من جديد:

إيجاد موقف للطائرة على أرض المطار:

ما أن تحط الطائرة على أرض المطار، حتى يتلقى الطيارون تعليمات من وحدات التحكم الأرضي، حول المكان الذي ستحط فيه الطائرة على المدرج، وبوابة الرحلة المخصصة لها للإقلاع من جديد. وقد يساعد أشخاص يلوحون بعصا مضيئة باللون البرتقالي بكيفية اتجاه الطائرة، أو قد يكون هناك إضاءة على الأرض لمساعدة الطيارين في ايقاف الطائرة على البوابة المخصصة.

وحدة الطاقة المساعدة

توفر محركات الطائرة القوة الدافعة والكهربائية أثناء الطيران، ولكن جميع طائرات الركاب لديها محرك صغير يولد الكهرباء عندما تتوقف الطائرة عن التحليق، أي ما يعرف بوحدة طاقة مساعدة، وذلك لتغذية أجهزة الطائرة بالطاقة.

ولكن وحدة الطاقة المساعدة، قد تستخدم الوقود المكلف من الطائرة، لذا فإن الكثير من المطارات توفر نظام الطاقة الأرضية، أو تتوقف عربة مولد عند البوابة لمد الطائرة بالطاقة.

إن وحدة الطاقة المساعدة تستخدم أيضا لتشغيل أجهزة الطائرة الكهربائية في حال أن محركات الطائرة مطفأة. هذا يجعل مقصورة المسافرين مريحة عند صعود المسافرين وقبل إقلاع محركات الطائرة. والطاقة المولدة أيضا تستخدم لتشغيل أنظمة فحص الطائرة قبل الرحلة.

توصيل مكيف الهواء

وحدة الطاقة المساعدة، تنشط التحكم بمناخ الطائرة، وتحافظ على درجة الحرارة في المقصورة، خلال توقف الطائرة في المطار. وقد توفر بعض المطارات مد الطائرة بتكييف الهواء من خلال كابلات عريضة.

التحضر للنزول من الطائرة:

ينتظر الركاب بفارغ الصبر في الممر لنزولهم من الطائرة. وإذا جُهزت البوابة، يتم وضع جسر قبالة الباب الأمامي في الطائرة للسماح للركاب بالنزول، أو يرتفع درج مثبت على شاحنة وعربات، ويُطلب من الركاب السير إلى أسفل الدرج وعلى الطريق المنحدر للخروج من الطائرة.

تفريغ الأمتعة والبضائع

تُفتح الأبواب على الجانب الأيمن من الطائرة، لتفريغ الأمتعة والبضائع، من خلال وضع حزام لنقلها.

تخزين الطعام

شاحنات التموين تنقل الطعام إلى داخل جسم الطائرة.

تنظيف المراحيض

يقوم فريق عمل بتفريغ مرحاض الطائرة، وإعادة تعبئته بالمياه النظيفة.

التزود بالوقود

تتزود الطاقة بالوقود قبل إقلاعها من جديد من المطار. وتُربط شاحنات الصهاريج الكبيرة بنظام الوقود الخاص بالطائرة تحت الجناح، أو بصهريج وقود في المنحدر، ثم تُنقل إلى الخزانات النفاثة للضخ.