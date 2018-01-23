بالصور..12 وجهة سياحية عليك تجنبها في العام 2018
بالصور..12 وجهة سياحية عليك تجنبها في 2018
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظرت الكثير من البلدان السياحة على أراضيها على مدى فترة الـ12 شهراً الماضية، حيث أعلنت العديد من الوجهات عن وجود ما يكفي من الزوار الأجانب الذين يغمرون الشوارع أو يعرقلون النظم الإيكولوجية الهشة.
من البندقية وبرشلونة إلى جزر غالاباغوس وحتى تاج محل، تعرّف في معرض الصور أعلاه إلى بعض البلدان التي لن تُدرجها ضمن قائمتك للوجهات السياحية للعام 2018:
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