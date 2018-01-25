صينيون يبنون مسار سكك حديد في أقل من 9 ساعات!

بكين، الصين (CNN)-- تمكن 1500 عامل في الصين من إنشاء مسار سكك حديد جديد في مدة لم تتجاوز تسع ساعات فقط، واستخدم العمال 23 حفاراً وسبع قاطرات لتنفيذ المهمة في هذا الوقت القصير.