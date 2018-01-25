بكين، الصين (CNN)-- تمكن 1500 عامل في الصين من إنشاء مسار سكك حديد جديد في مدة لم تتجاوز تسع ساعات فقط، واستخدم العمال 23 حفاراً وسبع قاطرات لتنفيذ المهمة في هذا الوقت القصير.
صينيون يبنون مسار سكك حديد في أقل من 9 ساعات!
صينيون يبنون مسار سكك حديد في أقل من 9 ساعات!
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
0:47
ما مجموعه 1500 شخص عملوا في بناء محطة لونغيان للسكك الحديدية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.