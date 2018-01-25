دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحلة تزلج بقيمة مليون دولار، قد تبدو أمراً غير قابل للتصديق بالنسبة للبعض، ولكن يمكن لبعض الأشخاص أن يدفعوا هذه القيمة فعلاً إذا كانو يملكون المال.

وبما أن جبال الألب والبذخ هما بمثابة توأمين، فإن مجموعة من الشاليهات والمطاعم تلبي أذواق أصحاب المليارات.

وبينما كانت الصورة التي تطغى على جبال الألب سابقاً تتمثل بالغرف الخشبية، والنوادي الليلية الصاخبة، فإن الشاليهات الفاخرة في المنطقة حالياً تتميز بالحمامات المرصعة بالألماس، وبرك السباحة المطلية بالذهب، ووجبات الطعام التي يحضرها طهاة فازوا بنجوم ميشلان.

لذا، إذا كنت ترغب في قضاء عطلة في أماكن التزلج الفاخرة، تعرّف في معرض الصور أعلاه إلى أجمل النزل والمنتجعات الفاخرة: