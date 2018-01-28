شاهد.. سعوديون يتزلجون على الثلج في تبوك!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساقطت الثلوج على قمم جبال اللوز في منطقة تبوك السعودية، ما دفع هواة التزلج إلى ممارسة هذه الرياضة وسط بياض الجبال بدلاً من ممارستها على الرمال الذهبية.