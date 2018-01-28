شاهد.. سعوديون يتزلجون على الثلج في تبوك!

شاهد.. سعوديون يتزلجون على الثلج في تبوك!

من الشرق
آخر تحديث منذ 3 ساعات و43 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةأحوال الطقسمن قلب الشرق الأوسطأطفالالتزلج
0:40

الطرقات المؤدية إلى المناطق التي تساقطت فيها الثلوج كانت مكتظة بالزوار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساقطت الثلوج على قمم جبال اللوز في منطقة تبوك السعودية، ما دفع هواة التزلج إلى ممارسة هذه الرياضة وسط بياض الجبال بدلاً من ممارستها على الرمال الذهبية. 

المملكة العربية السعوديةأحوال الطقسمن قلب الشرق الأوسطأطفالالتزلج