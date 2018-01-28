دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساقطت الثلوج على قمم جبال اللوز في منطقة تبوك السعودية، ما دفع هواة التزلج إلى ممارسة هذه الرياضة وسط بياض الجبال بدلاً من ممارستها على الرمال الذهبية.
شاهد.. سعوديون يتزلجون على الثلج في تبوك!
شاهد.. سعوديون يتزلجون على الثلج في تبوك!
من الشرق
آخر تحديث منذ 3 ساعات و43 دقيقة.
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الطرقات المؤدية إلى المناطق التي تساقطت فيها الثلوج كانت مكتظة بالزوار.
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