خسوف كلي للقمر والمكان الأفضل لرؤيته شرق العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشهد العالم مساء الأربعاء المقبل خسوفاً كلياً للقمر، إذ يمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من المحيط الهادئ وشرق آسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه من المنطقة العربية يمكن مشاهدة نهاية الخسوف من شرق العالم العربي فقط، وستكون الدول الشرقية وتحديداً الإمارات، وسلطنة عمان، الأفضل لمشاهدة الخسوف، حيث سيشرق القمر فيها وهو "مخسوف".

وقال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة لوكالة الأنباء الإماراتية إن "القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل الساعة 02:51 عصرا بتوقيت الإمارات، وسيبدأ بدخول منطقة الظل في الساعة 03:48 عصرا، وسيكتمل دخول القمر في منطقة الظل ويبدأ الخسوف الكلي في الساعة 04:51 عصرا، وسيصل الخسوف لذروته في الساعة 05:30 مساء، وسيبدأ القمر بالخروج من منطقة الظل وينتهي الخسوف الكلي في الساعة 06:08 مساء، وسيكتمل خروج القمر من منطقة الظل في الساعة 07:12 مساء، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 08:09 مساء بتوقيت الإمارات."

وأضاف أنه "بشكل عام سيكون الخسوف ملاحظاً ما بين الساعة 03:30 مساء وحتى 07:30 مساء بتوقيت الإمارات. وبالنسبة لمدينة أبوظبي، سيشرق القمر يومها في الساعة 06:04 مساء، وفي مدينة مسقط سيشرق القمر في الساعة 05:49 مساء، أي أن القمر سيشرق في الإمارات وسلطنة عمان وهو ما زال في مرحلة الخسوف الكلي، وستكون تلك فرصة مميزة لتصويره. وستكون الإمارات وسلطنة عمان الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين سيشرق فيهما القمر وهو ما زال في مرحلة الخسوف الكلي، في حين سيشاهد الخسوف ككسوف جزئي من باقي دول الخليج العربي واليمن والعراق وبلاد الشام."

وعادة ما يحدث الخسوف عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهراً في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف، وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي من الناحية النظرية.

أما فعلياً فلا يختفي القمر وقت الخسوف الكلي بسبب انكسار أشعة الشمس عن حواف الأرض بسبب الغلاف الجوي الأرضي، فتتجه هذه الأشعة المنكسرة نحو القمر ويكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر، أو البرتقالي، أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تماماً.