دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتمحور العطلة الجيدة حول الهروب من الحياة الروتينية اليومية، وهذا الفندق المخطط إنشائه في إقليم لابلاند في السويد هو الهدف المنشود لتحقيق ذلك، وخصوصاً أنه يطفو حرفياً على سطح المياه في وسط اللامكان.

وفندق " ArcticBath" هو فندق جديد في الشمال الاسكندنافي، ويُعتبر بمثابة ملاذ جليدي في هذه المنطقة المليئة بالغابات المغطاة بالثلوج، والحياة البرية المذهلة، والأضواء الشمالية.

ويقدم الفندق وهو من بنات أفكار بريتا وكينت ليندفال، مزيجاً من الفخامة وميزات الطبيعة معاً، والمستوحاة من الحياة البرية، والمحيط السويدي المذهل.

وقال المهندس المعماري لفندق " ArcticBath" بيرتيل هارستروم والذي عمل جنباً إلى جنب مع المهندس المعماري يوهان كوبي إنه "لا يتعين عليك نسخ الأشياء التي تراها في أمكنة أخرى، إذ يُصبح الأمر غير مثيراً للاهتمام،" مضيفاً: "أعتقد أن الأمور المثيرة للاهتمام تأتي من التاريخ الخاص لكل بلد وميزاته،" مضيفاً أن "تصميم الفندق مستوحى من التقاليد السويدية وقطع الأخشاب المخصصة للنقل."

ويُذكر، أنه حتى منتصف القرن العشرين، كانت قطع الأخشاب تُنقل على طول الممرات المائية السويدية، إذ أشار هارستروم إلى أن "هذه الصورة من طفولته، أصبحت مصدر إلهام رئيسي للتصميم الجديد."

وأوضح هارستروم: "كانت قطع الأخشاب رمزاً لتلك الحقبة..لذلك اخترت هذا التصميم."

أما النتيجة، فهي هيكل دائري ناتج عن مزيج مذهل من التأثيرات من صنع الإنسان والطبيعية.

ويضم المنتجع ست غرف فندقية تمتد على مساحة 25 متراً مربعاً، بالإضافة إلى حمامات البخار، وبركة سباحة، وغرف مخصصة لعلاجات سبا، ومطعم، وبار، وحمام مركزي في الهواء الطلق. ويمكن للزوار الوصول إلى الفندق عبر المرور على ممشى خشبي.

ومن المقرر، أن يفتتح الفندق في النصف الأخير من العام 2018.