عرض أزياء ملابس داخلية على متن الطيران الفيتنامي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فُرضت غرامة على شركة الطيران الفيتنامية "فيت جيت إير" قدرها 44 مليون دونغ فييتنامي، أي حوالي 1,940 دولاراً، بسبب عرض أزياء الملابس الداخلية التي نظمته على إحدى رحلاتها الجوية.

وكان قد أقيم العرض "الفاضح" كوسيلة "ترفيهية" لفريق كرة القدم الفيتنامي، الذي كان في طريق عودته إلى بلاده بعد أدائه خلال بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وصرّحت هيئة الطيران المدني في فيتنام أن "فيت جيت إير" نظمت فعّاليات الترحيب بفريق كرة القدم دون إعلام هيئة الطيران، أو الحصول على تصريح منها، كما أشارت الهيئة أيضاً إلى أن ما حدث على الطائرة كان يمكنه أن يهدد سلامة الرحلة، بحسب ما نشره موقع "فيتنام نيوز."

كما فرضت الهيئة أيضاً، غرامة إدارية بقيمة 4 ملايين دونغ فييتنامي، أي 176 دولاراً، على رئيسة مضيفي الرحلة، بسبب "عدم إبلاغ القبطان" عن الحادثة.

وقد انتشرت صور الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثيرون الحادثة، والتي وصفها البعض، باستخدام النساء بطريقة جنسية أو مثيرة، للـ"ترفيه" عن لاعبي كرة القدم والترحيب بهم، رافضين لاعتماد هذه الوسيلة، والتي برأيهم تعكس "العقلية المحدودة" لشركة الطيران الفييتنامية.

وسرعان ما انتشرت الصور والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نشرت الرئيسة التنفيذية لطيران "فيت جيت إير،" نغوين ثو فونغ ثو، اعتذارها من اتحاد فيتنام لكرة القدم، مؤكدة أن ما حصل كان مجرد حادثة "مرتجلة" لعارضات أزياء، ولم يكن من ضمن الخطة الأساسية للشركة.

