فيديو لفتاة وشاب يرقصان بشارع الفن في السعودية يجتاح تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار فيديو رقص شاب وفتاة في شارع الفن بمدينة أبها جدلاً واسعاً في المملكة العربية السعودية، إذ ظهر فيه شاب وفتاة يرقصان في مشهد وجده البعض "يتناقض" مع العادات والتقاليد في المملكة، فيما رأى آخرون أن هذا التصرف يتلاءم مع أجواء الانفتاح الذي تشهده البلاد، وخصوصاً في ظل السماح بتنظيم الفعاليات الفنية والترفيهية بعدما حُظرت لعقود طويلة.

وفي مشهد غير مألوف بالسعودية، تداول روّاد مواقع التواصل يوم الأربعاء مقطع فيديو صورّه المارة، قيل إنه في شارع الفن بمدينة ابها بمنطقة عسير، لشاب وفتاة يرقصان على الرصيف.

وقد وجّه الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير بالتحقيق في مقطع شارع الفن والقبض على المتورطين وإحالتهما للنيابة العامة، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لإمارة المنطقة على تويتر.

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مقطع الفيديو، الذي لا يمكن لـCNN التأكد من مكان أو تاريخ تصويره، انتشر على تويتر كالنار في الهشيم، وتصدّر وسم #رقص_شارع_الفن_بابها قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في المملكة، وقد تباينت آراء المغردين حول ما قام به الفتاة والشاب، وفيما يلي بعض الآراء.

يذكر أن السعودية شهدت تغييرات كبيرة مؤخراً وقد شهدت خلال الأشهر الماضية عدداً من الفعاليات الترفيهية والفنية، كما سُمح للمرأة بقيادة السيارة ويُتوقع أن يفتتح أول دار سينما خلال مارس / آذار المقبل.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التوصل الاجتماعي.