قمر الدم العملاق الأزرق النادر يتألق بعدسة "فزّاع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شخصت أعين سكّان العالم الأربعاء إلى السماء، بينما انتظروا رؤية ظاهرة نادرة لن تتكرر في أي وقت قريب، أطلق عليها اسم "قمر الدم العملاق الأزرق."

وقد نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الملقّب بـ"فزّاع،" مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني، على صفحته الشخصية في انستغرام – والتي يتفاعل من خلالها بشكل كبير مع متابعيه من خلال نشر صور وفيديوهات عن حياته ونشاطاته – يظهر فيه "قمر الدم العملاق الأزرق" أثناء حركته خلف برج خلفية الأيقوني.

كما نشر "فزّاع" أيضاً صورة ثابتة أخرى للظاهرة النادرة، حيث يظهر فيها القمر كاملاً في السماء، بينما تقف قمة برج خليفة شاهقة أمامه وفي وسطه.

ويشتهر "فزّاع" بحبه للتصوير الفوتوغرافي، إذ غالباً ما ينشر صوراً لمدينته دبي في المناسبات المختلفة والمشاهد الطبيعية الخلّابة، مثل ليلة رأس السنة، أو هطول الأمطار الشديدة، والضباب.

ويُذكر، أن ظاهرة "القمر العملاق" تحدث عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض، ما يجعل القمر يبدو أكبر وأكثر إشراقاً بنسبة 14 بالمائة وفقاً لوكالة ناسا. وقد حدث أول "قمر عملاق" في العام 2018، خلال أول يوم في السنة الجديدة، ووصفته وكالة ناسا آنذاك، بأنه أكبر قمر عملاق متوقع على مدار السنة.

أما ظاهرة "القمر الأزرق،" فتحدث عندما يكتمل القمر مرتين كاملتين في شهر واحد. وقمر الدم، ظاهرة تحدث أثناء كسوف القمر عندما تضيف أشعة الشمس الحمراء لوناً نحاسياً للقمر.

إذا فاتتكم هذه الظاهرة النادرة ليلة أمس، قلا تقلقوا، إذ يمكنكم مشاهدة خسوف قمري جميل أيضاً في 27 يوليو/تموز، إذ يتوقع العلماء أن خسوف القمر المقبل سيحصل في ذلك التاريخ.