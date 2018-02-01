أطول مسار انزلاقي بالعالم يفتتح في رأس الخيمة ويحطم أرقاماً قياسية!

أطول مسار انزلاقي بالعالم يفتتح في رأس الخيمة

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 05:00 (GMT +0400).
رأس الخيمةالإمارات العربية المتحدةمغامراتمن قلب الشرق الأوسط
1:54

شاهد أول تجربة لمسار "جبل جيس فلايت" الانزلاقي.. أطول مسار انزلاقي في العالم!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخلت إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة موسوعة غينيس مع بداية شهر فبراير/شباط، بعدما افتتحت أطول مسار انزلاقي أو "زيب لاين" في العالم، "جبل جيس فلايت،" محطمة الأرقام القياسية العالمية السابقة.

رأس الخيمةالإمارات العربية المتحدةمغامراتمن قلب الشرق الأوسط