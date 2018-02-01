دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخلت إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة موسوعة غينيس مع بداية شهر فبراير/شباط، بعدما افتتحت أطول مسار انزلاقي أو "زيب لاين" في العالم، "جبل جيس فلايت،" محطمة الأرقام القياسية العالمية السابقة.
أطول مسار انزلاقي بالعالم يفتتح في رأس الخيمة ويحطم أرقاماً قياسية!
أطول مسار انزلاقي بالعالم يفتتح في رأس الخيمة
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 05:00 (GMT +0400).
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شاهد أول تجربة لمسار "جبل جيس فلايت" الانزلاقي.. أطول مسار انزلاقي في العالم!
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