تخيّل دونالد ترامب بوجه صخري..كيف سيكون شكله؟

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(CNN) -- في مدينة تشيتشيبو اليابانية، خارج طوكيو بساعتين فقط، يوجد متحف لا مثيل له. في الأعوام الـ27 الماضية، كانت يوشيكو تعتبر مالكة المتحف الوحيد في العالم المخصص لوجوه البشر الموجودة على الصخور. وأكثر من كونها العمود الفقري للمتحف، كان للصخور مكانة خاصة في تاريخ عائلة يوشيكو.