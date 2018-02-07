الشيخ محمد بن زايد والسيسي يتجولان في "ياس مول"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك بأنك لا تتوقع الاصطدام بشخصية مشهورة أو مهمة خلال رحلة عادية إلى المركز التجاري بهدف التسوق.. ولكن هذا ما حصل مع المتسوقين في "ياس مول" بأبو ظبي، عندما صادفوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، يتجولان بينهم.

وتواجد الثلاثاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسيسي، في المركز التجاري بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي، خلال زيارة السيسي الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قاما بالتجول في المركز، والجلوس في أحد المقاهي لشرب الشاي.

وكان قد نشر الرئيس المصري على صفحته الرسمية في موقع التواصل انستغرام، صورة تجمعه بالشيخ محمد بن زايد، وهما يجلسان في مطعم، ويتبادلان أطراف الحديث، بالإضافة إلى مقطع فيديو آخر، يظهرهما وهما يستقلّان مصعداً في المركز التجاري الذي يعتبر الأكبر في العاصمة، وثاني أكبر مركز تجاري في الدولة.

كما تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة لزيارة السيسي والشيخ محمد إلى المركز التجاري، والتي حدثت خلال زيارة السيسي للدولة بهدف تعزيز العلاقات الأخوية، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما نشره ولي عهد أبو ظبي على صفحته الرسمية في موقع التواصل تويتر.