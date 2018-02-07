6 أمور يمكنك القيام بها في أديس أبابا..تعرّف إليها
ما هي 6 أمور يمكنك القيام بها في أديس أبابا؟
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آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 03:53 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الوجهة المثالية إذا رغبت بأن تكون رحلتك مشوقة، وخصوصاً أن المدينة تعكس روح المغامرة في شوارعها التي تفوح برائحة القهوة، وشعبها المحب للموسيقى والرقص.
وتختلف الحياة في أديس أبابا بشوارعها المزدحمة، وطقسها المعتدل، وأشعة الشمس التي تسطع لأشهر عديدة.
ويمكنك الاستمتاع بالعديد من الأمور لدى زيارتك لأديس أبابا، تعرّف إليها في معرض الصور أعلاه:
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