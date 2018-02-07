اليونان بالأبيض والمغرب بالأزرق والمكسيك بالأصفر..ما سر ألوان المدن؟

اليونان والمغرب والمكسيك..ما سر ألوان المدن؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
إسبانياالمغربالمكسيكالنرويجاليونان
1:13

هذه المدن حول العالم تتزين بألوان زاهية! ما السبب وراء ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منازل المغرب الزرقاء ووصولاً إلى منازل النرويج الحمراء والصفراء والبيضاء، تعرف إلى الأسباب وراء اختيار هذه الألوان في مختلف المدن حول العالم.

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