دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منازل المغرب الزرقاء ووصولاً إلى منازل النرويج الحمراء والصفراء والبيضاء، تعرف إلى الأسباب وراء اختيار هذه الألوان في مختلف المدن حول العالم.
اليونان بالأبيض والمغرب بالأزرق والمكسيك بالأصفر..ما سر ألوان المدن؟
اليونان والمغرب والمكسيك..ما سر ألوان المدن؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
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هذه المدن حول العالم تتزين بألوان زاهية! ما السبب وراء ذلك؟
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