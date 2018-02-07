اليونان بالأبيض والمغرب بالأزرق والمكسيك بالأصفر..ما سر ألوان المدن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منازل المغرب الزرقاء ووصولاً إلى منازل النرويج الحمراء والصفراء والبيضاء، تعرف إلى الأسباب وراء اختيار هذه الألوان في مختلف المدن حول العالم.