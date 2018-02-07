اضطرابات سياسية تهدد السياحة في المالديف

ماليه، المالديف (CNN) -- دفعت الاضطرابات السياسية في جمهورية جزر المالديف، إلى إعلان حالة طوارئ لمدة 15 يومياً. وتعكس هذه الخطوة، التي تمنح سلطة الرئيس عبد الله يمين عبدالقيوم، قدرة اعتقال واحتجاز الأشخاص، حالة الصراع القائم بين المحكمة العليا للدولة الواقعة على أرخبيل في المحيط الهندي وبين حكومتها.

