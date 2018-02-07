ماليه، المالديف (CNN) -- دفعت الاضطرابات السياسية في جمهورية جزر المالديف، إلى إعلان حالة طوارئ لمدة 15 يومياً. وتعكس هذه الخطوة، التي تمنح سلطة الرئيس عبد الله يمين عبدالقيوم، قدرة اعتقال واحتجاز الأشخاص، حالة الصراع القائم بين المحكمة العليا للدولة الواقعة على أرخبيل في المحيط الهندي وبين حكومتها.
اضطرابات سياسية تهدد السياحة في المالديف
اضطرابات سياسية تهدد السياحة في المالديف
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
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المالديف التي تتكون من أكثر من ألف جزيرة، تعد وجهة سياحية شعبية
ماليه، المالديف (CNN) -- دفعت الاضطرابات السياسية في جمهورية جزر المالديف، إلى إعلان حالة طوارئ لمدة 15 يومياً. وتعكس هذه الخطوة، التي تمنح سلطة الرئيس عبد الله يمين عبدالقيوم، قدرة اعتقال واحتجاز الأشخاص، حالة الصراع القائم بين المحكمة العليا للدولة الواقعة على أرخبيل في المحيط الهندي وبين حكومتها.
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