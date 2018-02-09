شاهد.. أول حفلة رقص دون جاذبية في العالم!

شاهد.. أول حفلة رقص دون جاذبية في العالم!

سياحة وسفر
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 09:17 (GMT +0400).
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1:06

هذه أول حفلة رقص دون جاذبية في العالم: نادي قبة انعدام الجاذبية الليلي

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