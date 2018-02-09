شاهد.. أول حفلة رقص دون جاذبية في العالم!
شاهد.. أول حفلة رقص دون جاذبية في العالم!
سياحة وسفر
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 09:17 (GMT +0400).
1:06
هذه أول حفلة رقص دون جاذبية في العالم: نادي قبة انعدام الجاذبية الليلي
هذه أول حفلة رقص دون جاذبية في العالم: نادي قبة انعدام الجاذبية الليلي
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