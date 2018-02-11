دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تخطط لزيارة دبي قريباً، فتجهز للاستمتاع بأفضل وجهة تسوق في العالم العربي! واحرص على زيارة المراكز والأسواق المذكورة في الفيديو.
عالم التسوق في دبي.. لا تفوت هذه الوجهات!
عالم التسوق في دبي.. لا تفوت هذه الوجهات!
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 11 فبراير/شباط 2018; 02:18 (GMT +0400).
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تجهز للاستمتاع بأفضل وجهة تسوق في العالم العربي!
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