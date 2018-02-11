عالم التسوق في دبي.. لا تفوت هذه الوجهات!

عالم التسوق في دبي.. لا تفوت هذه الوجهات!

سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 11 فبراير/شباط 2018; 02:18 (GMT +0400).
دبيالإمارات العربية المتحدةمن قلب الشرق الأوسطرفاهية
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تجهز للاستمتاع بأفضل وجهة تسوق في العالم العربي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تخطط لزيارة دبي قريباً، فتجهز للاستمتاع بأفضل وجهة تسوق في العالم العربي! واحرص على زيارة المراكز والأسواق المذكورة في الفيديو.

دبيالإمارات العربية المتحدةمن قلب الشرق الأوسطرفاهية