دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقع جزيرة "Super She" في فنلندا على بعد حوالي ساعة ونصف من العاصمة هلسنكي. اشترتها سيدة الأعمال الأمريكية كريستينا روث، لتحولها إلى منتجع مخصص للنساء من جميع أنحاء العالم بعد أن ضجرت من سيطرة النمط الذكوري بالشركات، لا سيما في عملها بمجال تكنولوجيا المعلومات.
وداعاً للرجال.. هذه الجزيرة مخصصة للنساء فقط!
وداعاً للرجال.. هذه الجزيرة مخصصة للنساء فقط!
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 13 فبراير/شباط 2018; 04:53 (GMT +0400).
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في هذه الجزيرة.. يمنع دخول الرجال.. هي مخصصة للنساء فقط!
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