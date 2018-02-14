هنا يجلس أكبر كتاب في العالم..سيُدهشك شكله

هنا يجلس أكبر كتاب في العالم..سيُدهشك شكله

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 12:54 (GMT +0400).
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1:06

ما قصة هذه المعابد الصغيرة في مبنى "كوثاداو باغودا" بميانمار؟

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(CNN) -- رغم أن الأشكال التي تحيط بمبنى "كوثادو باغودا" في ميانمار قد تبدو مثل معابد صغيرة، إلّا أنها في الحقيقة عبارة عن أكبر كتاب في العالم. مبنى "كوثاداو باغودا… هو معبد ذهبي، بُني في العام 1857، ولكن أكثر ما يجذب الزوّار إليه هو المباني الصغيرة المحيطة به.

ميانمارالبوذيةغرائبكتب