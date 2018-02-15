كيف تخطط للرحلة المثالية لإسبانيا؟
كيف تخطط للرحلة المثالية لإسبانيا؟
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آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 04:35 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تسمع كلمة إسبانيا، ما الذي يخطر على بالك؟ هل يخطر في بالك الساحة الكبرى في مدريد أولاً؟ أو الفن المعماري المثير للإعجاب في برشلونة؟ في المرة القادمة التي تزور فيها شبه الجزيرة الإيبيرية، لا تنس استكشاف أماكن أخرى، إذ تتمتع اسبانيا بالعديد من المسارات التي لم يتم استكشافها بعد.
هنالك العديد من المدن والبلدات الممتعة التي تبث روح المتعة والمغامرة في إسبانيا، لذلك من السهل أن تشعر بالتردد. وإليك أفضل عشر وجهات لتساعدك في تخطيط رحلتك القادمة في معرض الصور أعلاه:
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