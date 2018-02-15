تملّك هذه الفيلا الفاخرة في جزر ميكونوس اليونانية.. مقابل 49 دولاراً فقط!

تملّك فيلا في جزر ميكونوس.. بـ49 دولاراً فقط!

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 05:34 (GMT +0400).
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يمكن لهذه الفيلا الفاخرة أن تصبح ملكك أنت.. مقابل 49 دولاراً فقط!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقع "دريم فيلا" الفاخرة في جزيرة ميكونوس اليونانية على بحر إيجه، وتمتد على مساحة 4,900 متر مربع. تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، لكن، يمكنها أن تصبح ملكك أنت.. مقابل 49 دولاراً فقط!

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