تملّك هذه الفيلا الفاخرة في جزر ميكونوس اليونانية.. مقابل 49 دولاراً فقط!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقع "دريم فيلا" الفاخرة في جزيرة ميكونوس اليونانية على بحر إيجه، وتمتد على مساحة 4,900 متر مربع. تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، لكن، يمكنها أن تصبح ملكك أنت.. مقابل 49 دولاراً فقط!