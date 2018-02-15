دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقع "دريم فيلا" الفاخرة في جزيرة ميكونوس اليونانية على بحر إيجه، وتمتد على مساحة 4,900 متر مربع. تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، لكن، يمكنها أن تصبح ملكك أنت.. مقابل 49 دولاراً فقط!
تملّك هذه الفيلا الفاخرة في جزر ميكونوس اليونانية.. مقابل 49 دولاراً فقط!
تملّك فيلا في جزر ميكونوس.. بـ49 دولاراً فقط!
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 05:34 (GMT +0400).
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يمكن لهذه الفيلا الفاخرة أن تصبح ملكك أنت.. مقابل 49 دولاراً فقط!
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