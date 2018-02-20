دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قلاع شاهقة، ومياه صافية، ومساحات خضراء شاسعة.. هل تعرف ما هي؟ إنها جمهورية التشيك... تاريخ عريق وعجائب طبيعية لا تعد ولا تُحصى! إليك بعض المواقع التي ستستمتع بزيارتها في الفيديو...
في هذه الوجهة السياحية كنيسة من عظام البشر.. هل تجرؤ على زيارتها؟
في هذه الوجهة السياحية كنيسة من عظام البشر..
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 20 فبراير/شباط 2018; 06:12 (GMT +0400).
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هذه الوجهة السياحية تبدو وكأنها من كتب الحكايات الخيالية!
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