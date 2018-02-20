في هذه الوجهة السياحية كنيسة من عظام البشر.. هل تجرؤ على زيارتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قلاع شاهقة، ومياه صافية، ومساحات خضراء شاسعة.. هل تعرف ما هي؟ إنها جمهورية التشيك... تاريخ عريق وعجائب طبيعية لا تعد ولا تُحصى! إليك بعض المواقع التي ستستمتع بزيارتها في الفيديو...