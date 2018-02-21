دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت صور طفل ظهر بجانب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يشارك في العرضة انتشاراً كبيراً، حيث تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في المملكة.

وقد اتضح فيما بعد، أن صورة الطفل هي للأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان؛ نجل السفير السعودي في واشنطن بحسب ما ذكر موقع "سبق الإلكتروني"، وقد كان يرتدي أزياء العارضين في تلك العرضة كاملة.

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وأدى حفيد الملك السعودي، رقصة الملوك على صوت فرقة الدرعية وهم يرددون "مني عليكم ياهل العوجا سلام."

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان قد رعى في الرياض حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32."