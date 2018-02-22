هيئة الترفيه تُعلن عن بدء السعودية بناء دار أوبرا في جدة قريباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية روزنامتها للعام 2018 بالرياض، والتي تحتوي على عدد غير مسبوق من الفعاليات الحيّة هذا العام والتي تشمل ما يزيد عن خمسة آلاف فعالية متنوعة بين العروض الحية، والمهرجانات، والحفلات الفنية والموسيقية، تتوزع على 56 مدينة في جميع المناطق في السعودية.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب عن البدء ببناء دار الأوبرا، بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية. وذكرت هيئة الترفيه في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن السعودية ممثلة بهيئة الثقافة بصدد بناء الدار في جدة قريبا.

وقال الخطيب إن الهيئة تخطو بخطوات حثيثة ومُتسارعة نحو الارتقاء بجودة الحياة في المملكة من خلال تحسين نمط المعيشة في جميع المناطق، والمدن، والمحافظات، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات والخبرات الترفيهية الثريّة والمتنوعة، مضيفاً أن الهيئة تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ينعم المواطنون والمقيمون فيه بجودة حياة أفضل.

وأشار الخطيب إلى أن "قطاع الترفيه يحتاج إلى 267 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الكلية في البنية التحتية خلال الفترة بين 2017-2030 نحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي سنوياً. كما سيبلغ الانفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار بحلول العام 2030."

وأوضح الخطيب أن "الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد مُحركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الواضح والهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون المملكة العربية السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خارطة العالم."

وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة فيصل بافرط عرضاً شاملاً لأهم النقاط الترفيهية في روزنامة 2018، إذ قال إنها تضم 55 فعالية عالمية، بالإضافة إلى عدد كبير من الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وعدد كبير أيضاً من الفعاليات التي تستضيفها البلديات والمحافظات وتدعمها الهيئة.

كما أشار بافرط إلى مساهمة القطاع في توفير ما مجموعه 224 ألف وظيفة جديدة، بينها نحو 114 ألف وظيفة مباشرة و110 آلاف وظيفة غير مباشرة، لافتاً إلى أن العام 2017 شهد مشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة في تنظيم الفعاليات.

ويُذكر، أن الهيئة العامة للترفيه تشهد عملاً تصاعدياً منذ إنشائها، حيث أقامت في العام 2016، 52 فعالية حضرها ما يزيد عن مائة ألف زائر، بينما نظمت في العام 2017 ما يزيد عن 2200 فعالية حضرها أكثر من 8.2 مليون زائر، بينما ستشهد روزنامة 2018 تنوعاً أكثر في مجموعة العروض الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والتي سيحييها عدد من أشهر الفنانين من حول العالم.