(CNN) -- هنا تُوجد المنتجعات الفاخرة، ومغامرات الغوص الكثيرة، والحياة الطبيعية الخلّابة.. إليك أجمل الجزر على أرخبيل زنجبار الطبيعي الساحر.
هل سمعت بجزيرة الملياردير من قبل؟
هل سمعت بجزيرة الملياردير من قبل؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 22 فبراير/شباط 2018; 03:37 (GMT +0400).
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تعرّف إلى "جزر التوابل".. أرخبيل زنجبار.
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