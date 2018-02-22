هل سمعت بجزيرة الملياردير من قبل؟

هل سمعت بجزيرة الملياردير من قبل؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 22 فبراير/شباط 2018; 03:37 (GMT +0400).
منتجعاترفاهيةفنادق
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تعرّف إلى "جزر التوابل".. أرخبيل زنجبار.

(CNN) -- هنا تُوجد المنتجعات الفاخرة، ومغامرات الغوص الكثيرة، والحياة الطبيعية الخلّابة.. إليك أجمل الجزر على أرخبيل زنجبار الطبيعي الساحر.

منتجعاترفاهيةفنادق