معارك تندلع بكرات الثلج في روما
معارك تندلع بكرات الثلج في روما
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و25 دقيقة.
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اكتست العاصمة الإيطالية بغطاء من الثلوج حيث انخفضت درجات الحرارة بسبب الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والتي تجتاح أجواء أوروبا.
اكتست العاصمة الإيطالية بغطاء من الثلوج حيث انخفضت درجات الحرارة بسبب الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والتي تجتاح أجواء أوروبا.
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