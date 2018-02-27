معارك تندلع بكرات الثلج في روما

معارك تندلع بكرات الثلج في روما

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و25 دقيقة.
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اكتست العاصمة الإيطالية بغطاء من الثلوج حيث انخفضت درجات الحرارة بسبب الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والتي تجتاح أجواء أوروبا.

ايطالياروماأحوال الطقسغرائبمغامرات