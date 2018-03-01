توقيع اتفاقية لإقامة منافسات مصارعة WWE في السعودية لمدة 10 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقّعت السعودية اتفاقاً يقضي باحتكار المملكة إقامة منافسات مصارعة WWE على أراضيها لمدة 10 سنوات.

وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها في الرياض تركي آل الشيخ وفينس مكماهن، قيام WWE بتنظيم العديد من فعاليات المصارعة في المملكة، بوجود عدد من المصارعين العالميين والأساطير المشاهير.

وتشتمل هذه الاتفاقية على تنظيم عدد من المنافسات مثل (RumbIe RoyaI) والفريق الثنائي (Team Tag) ومنافسات الحزام (Title Raw) والسلم، وغيرها من المنافسات التي ستقام في المملكة لأول مرة في تاريخ اللعبة، كما سيقوم WWW بتنظيـم هذه الفعاليـات بشكل وأسلوب مختلفيـن عن السابق، من حيث الإنتاج والإخراج، وبطريقة فريدة من نوعها، بحسب بيان الهيئة العامة للرياضة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للعديد من الأحداث الرياضية الدولية التي تنظمها الهيئة، حيث تم مؤخراً إقامة بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، ثم ماراثون الرياض الدولي، إضافة إلى استضافة المملكة نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي في مايو المقبل بجدة، وأحداث رياضية أخرى.