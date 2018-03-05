دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل رحلة سفر طويلة على متن طائرة مزدحمة، تتوقف في أحد محطّاتها أثناء الرحلة، ما يضطرك للنزول واستقلال طائرة أخرى أو حتى المكوث في المطار فترة معينة أثناء ذلك الوقت.. لا شك بأن هذه الرحلات هي الأكثر تعباً وإرهاقاً على الإطلاق، وقد تدفعنا في بعض الأحيان حتى، إلى إعادة التفكير برحلة كهذه وضرورتها!

ولكن، كان لدى شركة "وان فاين ستاي" للضيافة، فكرة جديدة لتوفير محطة عبور واسترخاء استثنائية لزوّار مطار لندن هيثرو، حيث صممت بالتعاون مع شركة الطيران "فيرجن أتلانتيك،" غرفة فندق فاخرة وحصرية، تطل على مدرج طيران المطار الإنجليزي.

وتوفرت فرصة حجز الغرفة التي صممتها المهندسة الداخلية، جيما بو، لمسافري طيران فيرجن أتلانتيك، بين 26 فبراير/شباط، و4 مارس/أيار. كما تميزت الغرفة بخدمات رفاهية وحصرية تضمنت، خادم شخصي، وجلسة شاي إنجليزي، وجلسات علاج في المنتجع الصحي، وعشاء مكون من ثلاثة أطباق وأفخر أنواع النبيذ.

كما استطاع نزلاء الغرفة زيارة السينما، والخضوع لجلسة علاج عطري قبل النوم، والاستمتاع بفطور خاص داخل الغرفة، فضلاً عن توفر جلسة في غرفة البخار، ترافقها فرصة الحصول على تسريحة شعر جديدة، وتدليك للوجه.

وتتسع الغرفة المميزة لشخصين، وتتضمن حماماً واحداً، وخدمة خدم متوفرة على مدى 24 ساعة في اليوم، كما تبعد عن مدرج طيران رحلة فيرجين أتلانتيك، مسافة رحلة قصيرة ليست أكثر من خمس دقائق.