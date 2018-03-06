جنباً إلى جنب مع أطول عجلة مراقبة في دبي.. أطول منصة تسلق بالحبال في العالم!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك بأنكم سمعتم عن مشروع "عين دبي" والذي سيصبح أطول دولاب هواء وعجلة مراقبة في العالم، بارتفاع يبلغ أكثر من 210 أمتار..

ولكن، ليس هذا كل ما يترقبه سكّان وزوّار المدينة النابضة بالحياة، إذ من المقرر أن يتضمن المشروع أيضاً أعلى منصة تسلق بالحبال في العالم، يبلغ ارتفاعها 150 متراً.

وقد نشر مكتب دبي الإعلامي على حسابه في تويتر، صوراً تظهر خطط الشركة المطورة للمشروع، "ميراس،" بإدراج منصة للتسلق بالحبال على أحد أعمدة "عين دبي،" مرفقاً إياها بتغريدة كتب فيها: "سيتم استخدام أحد أعمدة الارتكاز لمشروع عين دبي كمنصة للتسلق بالحبال ستكون الأعلى من نوعها بارتفاع يناهز 150 متراً، في إضافة من شأنها تعزيز تجربة زوار العجلة الترفيهية لاسيما من محبي المغامرات وفقاً لأعلى مستويات الأمن والسلامة."

ويبنى مشروع "عين دبي" على جزيرة "بلو ووترز" الجديدة، والتي من شأنها أن تضم العديد من الفنادق والمجمعات السكنية والمرافق الترفيهية، بكلفة استثمارات بلغت 8 مليارات درهم، أي أكثر من ملياري دولار.

ومن المقرر، أن تحطم عجلة دبي الجديدة، الرقم القياسي الحالي لأطول عجلة مراقبة في العالم، والتي تقع اليوم في لاس فيغاس الأمريكية، على ارتفاع 167 متراً فوق سطح الأرض.

يُذكر، أن أعمال البناء في مشروع "عين دبي" قد وصلت إلى مراحلها النهائية، إذ من المتوقع أن يفتتح المشروع أبوابه أمام العامة مع نهاية العام 2018.