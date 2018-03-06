كيف تتحول البتراء إلى ساحة لعب؟

كيف تتحول البتراء إلى ساحة لعب؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 05:24 (GMT +0400).
البتراءالأردنآثارأفلام
2:52

جولة في البتراء من منظور أحد المولودين هناك.

(CNN) -- بينما يعتبر غالبية الناس مدينة البتراء موقعاً أثرياً، إلا أنها بالنسبة للأستاذ في الجامعة، سامي الحسنات، موطناً وساحة للعب.

البتراءالأردنآثارأفلام