(CNN) -- بينما يعتبر غالبية الناس مدينة البتراء موقعاً أثرياً، إلا أنها بالنسبة للأستاذ في الجامعة، سامي الحسنات، موطناً وساحة للعب.
كيف تتحول البتراء إلى ساحة لعب؟
كيف تتحول البتراء إلى ساحة لعب؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 05:24 (GMT +0400).
2:52
جولة في البتراء من منظور أحد المولودين هناك.
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