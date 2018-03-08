دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نساء يرقصن لزيادة ثقتهن بالنفس.. وأخريات يحملن السلال على رؤوسهن.. وبعضهن يمتطين الخيول ويقدن الدراجات النارية.. ويُطفئن حرائق العالم...

هؤلاء هن مجموعة من النساء اللواتي التقطت المصورة الفوتوغرافية ميخائيلا نوروك صوراً لهن، على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقد سافرت الشابة الرومانية عبر بقاع الأرض إلى أكثر من 50 دولة مختلفة، وهي تحمل على ظهرها حقيبة صغيرة، وعدسة كاميرتها لتلقط صوراً لنساء العالم من كل بقاع الأرض. وتقول نوروك إنها تحاول في صورها التركيز على قصص هؤلاء النساء، والتحديات التي تواجههن، وكيفية التغلب عليها.

وقامت نوروك مؤخراً بجمع صورها في كتاب واحد، يحمل اسم "أطلس الجمال: نساء العالم في 500 صورة." وقد تطورت فكرة الكتاب، من فكرة نوروك القديمة والأساسية، والتي تتمحور حول إيمانها بأن جميع النساء هن جميلات وقويات، بغض النظر عن النضالات التي قمن بها، والتمييز بحقهن.

تعرّفوا أكثر إلى بعض أعمال نوروك الجميلة، في معرض الصور أعلاه:

