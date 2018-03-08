مطاعم "ماكدونالدز" تقلب شعارها بيوم المرأة العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تكريماً للانجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة في العالم، تحتفي سلسلة مطاعم الوجبات سريعة الأمريكية "ماكدونالدز" باليوم العالمي للمرأة مع حرف "W" والذي يرمز إلى الحرف الأول من "Women" بدلاً من حرف "M" باللون الأصفر، والذي تتخذه "ماكدونالدز" شعاراً لها.

ورغم أن "ماكدونالدز" قلبت شعارها في مطعم واحد فقط في كاليفورنيا، إلا انها قلبت الشعار على كافة مواقعها للتواصل الاجتماعي.

وقال رئيس قسم التنوع في ماكدونالدز ويندي لويس: "للمرة الأولى في تاريخ علامتنا التجارية، قلبنا أقواسنا المميزة،" موضحاً أن السبب من وراء ذلك هو "تكريم الانجازات الاستثنائية للمرأة فى كل مكان".