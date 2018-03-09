الطيران الهندي لـCNN: سُمح لنا الطيران بأجواء السعودية إلى إسرائيل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال المتحدث باسم الطيران الهندي، إن شركته ستبدأ بتسيير رحلات جديدة من نيودلهي إلى تل أبيب ابتداء من الـ22 من مارس/ آذار الجاري، لافتا إلى حصولهم على الإذن بالتحليق بأجواء المملكة العربية السعودية.

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السماح باستخدام الأجواء السعودية في رحلات الشركة الهندية سينظر إليها كخطوة كبيرة من شأنها تقليص عدد الساعات التي تستغرقها الرحلة من الهند إلى إسرائيل، إلا أن هذه الخطوة أغضبت شركة طيران العال الإسرائيلية التي يتوجب عليها التحليق حول شبه الجزيرة العربية إلى الهند في رحلة تستغرق ثماني ساعات مقارنة بالرحلة التي ستستغرق سبع ساعات لنظيرتها الهندية باستخدام أجواء المملكة.

شركة العال الإسرائيلية بعثت برسالة إلى منظمة الطيران الدولية تنتقد فيها ما وصفته بـ"التمييز" الذي مارسته السلطات في السعودية، قائلة: "إن الطيران الهندي سيحظى بامتياز كبير وغير عادل فيما يتعلق بالرحلات بين إسرائيل والهند."

وطالب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإسرائيلية، جونين أوسيشكين من منظمة الطيران المدني بالمساعدة في "الحصول على أذن مساو والسماح باستخدام شركة العال للأجواء السعودية."

ويشار إلى أن سلطات الطيران المدني في كل من إسرائيل والسعودية لم ترد على طلب شبكتنا للتعليق على هذه الأنباء.