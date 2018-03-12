دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد الاستمتاع بما هو أكثر من المخطط له لزيارة الهند ولم يلتزم فقط بالجدول المحدد لمنتدى اقتصادي فرنسي هندي وتوقيع عقود جديدة أو ترأس قمة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية المنبثقة عن قمة المناخ التي انعقدت في باريس، لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بل أراد أيضاَ التعرف عن قرب إلى معالم الهند والقيام بجولة سياحية برفقة زوجته بريجيت.

وكان ماكرون قد وصل الجمعة إلى نيودلهي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. ويختتم الزيارة الاثنين في فاراناسي أكبر المدن المقدسة الهندوسية على ضفاف نهر الغانج.

وتعهد ماركون بملايين الدولارات لمشاريع الطاقة الشمسية في البلدان النامية وذلك خلال اجتماع قادة العالم في الهند، لتحفيز استثمارات أكبر في الطاقة البديلة.

تجول مع الرئيس الفرنسي في معرض الصور أعلاه: