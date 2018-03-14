دبي تدخل موسوعة غينيس بأكبر شاشة عرض جوية في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حطمت دبي رقماً قياسياً جديداً بأكبر شاشة عرض جوية في العالم تحلق في السماء. إذ بلغ حجمها 300 قدم، وعٌلقت على طائرة هليكوبتر سحبتها عبر أفق المدينة.