دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حطمت دبي رقماً قياسياً جديداً بأكبر شاشة عرض جوية في العالم تحلق في السماء. إذ بلغ حجمها 300 قدم، وعٌلقت على طائرة هليكوبتر سحبتها عبر أفق المدينة.
دبي تدخل موسوعة غينيس بأكبر شاشة عرض جوية في العالم
دبي تدخل موسوعة غينيس بأكبر شاشة جوية بالعالم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و43 دقيقة.
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رقم قياسي جديد تحطمه دبي!
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