دقيقة ونصف كفيلة بأن تجعلك تقع في حب دبلن!

دقيقة ونصف كفيلة بأن تجعلك تقع في حب دبلن!

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آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
إيرلندامواقع
1:30

في دقيقة ونصف دع العاصمة الإيرلندية، دبلن تجذبك بمناظرها البحرية المذهلة ومبانيها الفريدة وكذلك الحياة الليلية النابضة بالحياة.

(CNN)—في دقيقة ونصف دع العاصمة الإيرلندية، دبلن تجذبك بمناظرها البحرية المذهلة ومبانيها الفريدة وكذلك الحياة الليلية النابضة بالحياة

إيرلندامواقع