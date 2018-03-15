(CNN)—في دقيقة ونصف دع العاصمة الإيرلندية، دبلن تجذبك بمناظرها البحرية المذهلة ومبانيها الفريدة وكذلك الحياة الليلية النابضة بالحياة
دقيقة ونصف كفيلة بأن تجعلك تقع في حب دبلن!
دقيقة ونصف كفيلة بأن تجعلك تقع في حب دبلن!
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
1:30
في دقيقة ونصف دع العاصمة الإيرلندية، دبلن تجذبك بمناظرها البحرية المذهلة ومبانيها الفريدة وكذلك الحياة الليلية النابضة بالحياة.
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