هل تجرؤ على القيام بهذه الخطوات على سطح الطائرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حركات بهلوانية جريئة إلى حد كبير في السماء، وأثناء قيادة الطائرة في الأجواء، هكذا يمكن وصف خطوات التحدي التي يقوم بها المغامر بريان بيتس.

واستقل بيتس طائرة مزدوجة الأجنحة في مطار سانتا بولا في كاليفورنيا، وأثناء تحليق قائد الطائرة في الجو، تسلّق خارج قمرة القيادة، ووقف على حافتها، ثم قلب جسمه رأسًا على عقب، ممسكًا بيد واحدة جزءاً من الطائرة، ثم هبط على الأرض، وبعد عدة ثوانٍ نشر مظلته وهبط على الأرض دون أذى.

وعادة، ما يعرض بيتس حركاته الجريئة على موقع "انستغرام،" إذ كتب تعليقاً على إحدى صوره: "بمجرد أن تتعلم كيف تطير لا تريد أن تلامس الأرض أبداً." وفي تعليق آخر قال: "الرب يعطينا أياماً كثيرة لنعيشها، ولكن تلك التي تمضيها في السماء لا تُحسب علينا."

وأشار بيتس بإحدى عباراته أيضاَ إلى أن "الجريء قد لا يعيش إلى الأبد، ولكن الحريص قد لا يعيش على الإطلاق."

كما قال أيضاَ: "بعض الأشخاص يجلسون على الأرائك، ولكن أنا أفضل الجلوس على الغيوم."

يُذكر، أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.