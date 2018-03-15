جولة سريعة في أجمل مواقع لوس أنجلوس السياحية

جولة سريعة في أجمل مواقع لوس أنجلوس السياحية

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و41 دقيقة.
أمريكالوس أنجلوسمواقع
1:05

من شاطئ فينيسيا إلى شعار هوليود الشهير، قد يكون من الصعب عليك ألا تنجذب لمدينة لوس أنجلوس

(CNN)-- من شاطئ فينيسيا إلى شعار هوليود الشهير، قد يكون من الصعب عليك ألا تنجذب لمدينة لوس أنجلوس، فإذا سنحت لك الفرصة، سارع بزيارتها.

أمريكالوس أنجلوسمواقع