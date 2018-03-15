(CNN)-- من شاطئ فينيسيا إلى شعار هوليود الشهير، قد يكون من الصعب عليك ألا تنجذب لمدينة لوس أنجلوس، فإذا سنحت لك الفرصة، سارع بزيارتها.
جولة سريعة في أجمل مواقع لوس أنجلوس السياحية
جولة سريعة في أجمل مواقع لوس أنجلوس السياحية
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و41 دقيقة.
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من شاطئ فينيسيا إلى شعار هوليود الشهير، قد يكون من الصعب عليك ألا تنجذب لمدينة لوس أنجلوس
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