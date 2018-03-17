جولة في شاطئ ساراكينيكو وسط سحر الألوان باليونان

1:29

يجد المصور ديميتريس تسيريغوتيس شيئا جديدا في ساراكينيكو بشاطئها المذهل في كل مرة يذهب لالتقاط الصور وذلك بفضل الصخور غير الاعتيادية، والألوان الساحرة، في ذلك الشاطئ الذي يقع في جزيرة ميلوس باليونان.