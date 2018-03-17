جولة في شاطئ ساراكينيكو وسط سحر الألوان باليونان

جولة في ساراكينيكو وسط سحر الألوان باليونان

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
اليونانمغامراتالتصويرفنون
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يجد المصور ديميتريس تسيريغوتيس شيئا جديدا في ساراكينيكو بشاطئها المذهل في كل مرة يذهب لالتقاط الصور وذلك بفضل الصخور غير الاعتيادية، والألوان الساحرة، في ذلك الشاطئ الذي يقع في جزيرة ميلوس باليونان.

اليونانمغامراتالتصويرفنون