الشيخ محمد بن راشد يُنقد مجموعة سياح علقت سيارتهم في الصحراء بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت امرأة صورة للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال مساعدته لها ولصديقيها الاثنين، بعدما علقت سيارتهم في الرمال في الصحراء، السبت.

وغردت حنا كارين أرويو على تويتر بعبارة: "علقت أنا وصديقتي في الصحراء في دبي، وأنقذنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد". وأرفقت التغريدة بصورة تجمع الشيخ محمد، وأرويو وصديقيها.

وشاركت صورة أخرى لصبي إماراتي يُوصل بين سيارة الشيخ محمد من نوع "Mercedes-Benz G-Wagen " وسيارة من نوع "Honda Pilot،" والتي علقت عجلاتها الأمامية في الرمال.

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