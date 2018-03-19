(CNN) -- برج لندن، قصر وقلعة صاحبة الجلالة، هو عبارة عن قلعة تاريخية تحوي أسراراً خلف جدرانها تحير العقل! من أساطير تاريخية إلى خرافات وأسرار وحالات وفاة واختفاء.
تعرّف إلى مخبأ مجوهرات التاج الملكي البريطاني الذي تحميه الغربان
تعرّف إلى مخبأ مجوهرات التاج الملكي البريطاني
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
1:32
ماذا تعرف عن برج لندن، قصر وقلعة صاحبة الجلالة؟
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