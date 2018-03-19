تعرّف إلى مخبأ مجوهرات التاج الملكي البريطاني الذي تحميه الغربان

(CNN) -- برج لندن، قصر وقلعة صاحبة الجلالة، هو عبارة عن قلعة تاريخية تحوي أسراراً خلف جدرانها تحير العقل! من أساطير تاريخية إلى خرافات وأسرار وحالات وفاة واختفاء.