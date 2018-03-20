شاهد.. قرية الشتاء الأكثر سحراً في اليابان

شاهد.. قرية الشتاء الأكثر سحراً في اليابان

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 20 مارس/آذار 2018; 09:54 (GMT +0400).
اليابانمغامرات
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يقال عن هذه القرية اليابانية إنها مثال لجمال اليابان الخفي، والبعض يقول إنها وجهة شتوية مميزة في مقاطعة ياماغاتا اليابانية.

اليابانمغامرات