شاهد.. قرية الشتاء الأكثر سحراً في اليابان
شاهد.. قرية الشتاء الأكثر سحراً في اليابان
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 20 مارس/آذار 2018; 09:54 (GMT +0400).
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يقال عن هذه القرية اليابانية إنها مثال لجمال اليابان الخفي، والبعض يقول إنها وجهة شتوية مميزة في مقاطعة ياماغاتا اليابانية.
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