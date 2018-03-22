همهمة أصوات غريبة تُسمع بأمريكا..تدفع البعض للانتحار

شاهد الفيديو الأصلي

(CNN) -- الصوت الذي تسمعه يصدر من سماعاتك، ذلك الرنين المنخفض المشؤوم، هو ليس مشكلة في الإشارة أو ضعف في التسجيل. إنه عينة من صوت يأخذنا إلى الجنوب الغربي الأمريكي، للتحقيق في ظاهرة سيئة السمعة معروفة ببساطة بـ”همهمة تاوس.”