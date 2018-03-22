همهمة أصوات غريبة تُسمع بأمريكا..تدفع البعض للانتحار

همهمة أصوات غريبة تدفع البعض للانتحار بأمريكا

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
غرائبأمريكا
2:51

لغز حير العلماء.. همهمة مجهولة المصدر يسمعها 2 في المائة فقط من الناس في هذه البلدة الأمريكية.

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(CNN) -- الصوت الذي تسمعه يصدر من سماعاتك، ذلك الرنين المنخفض المشؤوم، هو ليس مشكلة في الإشارة أو ضعف في التسجيل. إنه عينة من صوت يأخذنا إلى الجنوب الغربي الأمريكي، للتحقيق في ظاهرة سيئة السمعة معروفة ببساطة بـ”همهمة تاوس.”

غرائبأمريكا