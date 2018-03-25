مطار حمد بقطر خامس أفضل مطار في العالم.. من جاء في المركز الأول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تخطط لسفر ما خلال الأشهر القادمة، فاحرص على تحويل مسار رحلتك للتوقف في أحد مطارات آسيا الكبرى.. إذ تصدرت مجدداً مراكز طيران القارة، قائمة أفضل مطارات العالم للعام 2018، من حيث راحة الركاب، بحسب جوائز "سكاي تراكس وورلد إيربورت" السنوية.

وقد حاز مطار شانغي سنغافورة على جائزة المركز الأول عالمياً، للمرة السادسة على التوالي، خلال حفل الجوائز السنوي الذي يطلق عليه اسم " جوائز الأوسكار في مجال الطيران،" وتعتمد نتائجه على استطلاعات ملايين المسافرين حول العالم.

وقد خدم مطار شانغي في العام 2017، حوالي 60 مليون مسافر من أكثر من 100 دولة حول العالم، من خلال تشغيله 5,000 رحلة وصول ومغادرة أسبوعياً. كما يتميز المطار أيضاً بخدمات استثنائية تجعله جديراً بالفوز بين مطارات العالم الأخرى، من بينها صالتي عرض أفلام تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وتعرض أحدث الأفلام مجاناً، وبركة سباحة على السطح، وحديقة عباد الشمس تتميز بأنواعها المزروعة في مشتل المطار الخاص.

أما في المركز الثاني على القائمة، فقد جاء مطار انشيون الدولي في سيؤول، كوريا الجنوبية، ومن ثم تبعه في المركز الثالث مطار طوكيو الدولي، في اليابان، والمعروف محلياً باسم "هانيدا."

ويعتبر مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة، المطار العربي الوحيد الذي جاء من بين المطارات الـ10 الأوائل، إذ حاز المطار الذي يشتهر بتصميمه الخارجي والداخلي على جائزة المركز الخامس عالمياً.

وفيما يلي أفضل 10 مطارات في العالم للعام 2018، بحسب تقرير "سكاي تراكس وورلد إيربورت":

10. مطار فرانكفورت الدولي – ألمانيا

9. مطار زيورخ الدولي – سويسرا

8. مطار لندن هيثرو - المملكة المتحدة

7. مطار تشوبو سنتراير ناغويا – اليابان

6. مطار ميونخ الدولي – ألمانيا

5. مطار حمد الدولي – الدوحة، قطر

4. مطار هونغ كونغ الدولي

3. مطار طوكيو الدولي (هانيدا) – اليابان

2. مطار انشيون الدولي – سيؤول، كوريا الجنوبية

1. مطار شانغي سنغافورة