(CNN) -- على بعد ساعتين من الإبحار من الساحل الكولومبي، توجد جزيرة تعتبر الأكثر كثافة سكانية على الأرض. يعيش في "سانتا كروز ديل إزروتيه" أكثر من 1200 شخص، في مساحة تقارب مساحة ملعبي كرة قدم، لتكون أكثر اكتظاظاً بأربع مرات من مدينة منهاتن الأمريكية.
كيف يكون العيش في الجزيرة الأكثر كثافة سكانية بالعالم؟
كيف يكون العيش بالجزيرة الأكثر كثافة بالعالم؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
1:20
لا يوجد أفراد شرطة في هذه الجزيرة التي تمتد على مساحة تقارب مساحة ملعبي كرة قدم ويسكنها أكثر من 1200 شخص.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.