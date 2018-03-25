كيف يكون العيش في الجزيرة الأكثر كثافة سكانية بالعالم؟

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(CNN) -- على بعد ساعتين من الإبحار من الساحل الكولومبي، توجد جزيرة تعتبر الأكثر كثافة سكانية على الأرض. يعيش في "سانتا كروز ديل إزروتيه" أكثر من 1200 شخص، في مساحة تقارب مساحة ملعبي كرة قدم، لتكون أكثر اكتظاظاً بأربع مرات من مدينة منهاتن الأمريكية.