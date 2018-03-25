كيف يكون العيش في الجزيرة الأكثر كثافة سكانية بالعالم؟

كيف يكون العيش بالجزيرة الأكثر كثافة بالعالم؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
كولومبياغرائب
1:20

لا يوجد أفراد شرطة في هذه الجزيرة التي تمتد على مساحة تقارب مساحة ملعبي كرة قدم ويسكنها أكثر من 1200 شخص.

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(CNN) -- على بعد ساعتين من الإبحار من الساحل الكولومبي، توجد جزيرة تعتبر الأكثر كثافة سكانية على الأرض. يعيش في "سانتا كروز ديل إزروتيه" أكثر من 1200 شخص، في مساحة تقارب مساحة ملعبي كرة قدم، لتكون أكثر اكتظاظاً بأربع مرات من مدينة منهاتن الأمريكية.

كولومبياغرائب