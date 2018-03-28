الدوحة، قطر (CNN) -- غالباً ما يُنصح المسافرون بالوصول إلى المطار قبل موعد مغادرة رحلاتهم بساعتين.. ولكن، في مطار حمد الدولي، قد يتغير الحال كلّياً، وتأتيك رغبة لا إرادية في مضاعفة ذلك الوقت.. فالمطار الحائز على جائزة أفضل مطار عربي وخامس أفضل مطار في العالم، قد يكون أيضاً أكثر المطارات فخامة في العالم!



وافتتح المطار في العام 2014، بهدف تحويل العاصمة القطرية، الدوحة، إلى مركز طيران عالمي الذي خدمته الخطوط الجوية القطرية، حتى أصبح يستقبل عبر بواباته اليوم أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً.

ويتميز مطار الدوحة، على عكس المطارات الأخرى، بهدوئه التام، إذ لا يتخلل أجواؤه سوى صوت صدى الآذان خمس مرات في اليوم، كونه يعتبر مطاراً "صامتاً" لا تُسمع بداخله إعلانات مفاجئة تقاطع سكينة المسافرين.

كما يتميز المطار بتصميمه المعماري الذي يعكس البيئة الساحلية المحيطة به، حيث صمم سقف المبنى على هيئة تموجات مياه البحر، بينما صُمم المسجد المجاور له على شكل قطرة مياه عملاقة.

وقد اشتهر المطار أيضاً بأعماله الفنية المتناثرة في كل زاوية منه، ابتداء من القطع الفنية الصغيرة والبسيطة، مثل عصافير مزيفة على أسطح لوحات الاستعلامات، إلى قطع فنية أخرى يصعب تجاهلها، مثل "مصباح الدب" للفنانة السويسرية، أورس فيشر، والتي هي دمية دب ضخم يجلس تحت مصباح أسود، أصبحت أيقونة معتمدة تتزامن مع اسم المطار القطري.

ويقول بدر محمد المير، رئيس العمليات في المطار، في مقابلة مع CNN، معلقاً على القطع الفنية المعروضة التي تجاوز عددها 20 قطعة: "نتميز بمساحة عرضنا لهذه الأعمال، ونفتخر في قولنا إن مطارنا هو بوابة للفنون والثقافة."

كما يتميز المطار أيضاً بالعديد من الخدمات الفاخرة، التي تهدف إلى توفير تجربة استثنائية للمسافرين، مثل توفر صالة رياضية يمكن استخدامها جنباً إلى جنب مع مسبح يبلغ طوله 25 متراً.

ويحتوي المطار أيضاً على العديد من المرافق التي تلبي احتياجات مختلف الفئات من المسافرين، مثل غرف خاصة للعائلات، وقاعات اجتماعات لرجال الأعمال، وحتّى مناطق رعاية الأطفال للأمهات الجدد.

أما للراغبين بتذوق "نكهة" إضافية من الفخامة، فيستطيع حاملو تذاكر الخطوط الجوية القطرية من الدرجة الأولى، الانتظار في صالة الصفوة التي تتسع لـ530 شخص، وتوفر تجارب عشاء فاخرة وحصرية، تتضمن أشهى الأطباق العالمية، والمشروبات الكحولية عالية الجودة، وصالة سينما خاصة، وحتى غرف يمكن حجزها لفترات أربع ساعات.

ويشرح المير أنه رغم كون مطار حمد الدولي من بين "الأصغر عمراً" في العالم، إلّا أن ذلك لم يمنعه من نيل جائزة أفضل مطار في العالم العربي، وخامس أفضل مطار في العالم، في جوائز Skytrax مؤخراً."

